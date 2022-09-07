لجهاز هضمى قوى وتنشيط المخ.. تعرف على فوائد الموز

كتبت فاطمة ياسر

يتميز الموز بطعمه الرائعة والذيذ، وأيضا غناه بالعديد من العناصرالغذائية المهمة للجسم يجعله الجوكر فى الحفاظ على الصحة العامة، حيث يحتوى الموز على فيتامين ج وب والبوتاسيوم والمنجنيز، ومضادات الأكسدة، والألياف، وهذا ما يجعله قيمة غذائية عالية للأشخاص الذين يسعون لتناوله باستمرار.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع everydayhealth سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد التى تحل على الجسم عند تناوله للموز، ومنها:

- يساعد الموز في تنظيم ضغط الدم، ويحد من تعرضه للارتفاع وهذا يرجع إلى أنه يحتوى على البوتاسيوم الذى يحمى الضغط من الارتفاع.

- تناول الموز يحمى القلب من التعرض لأى مضاعفات صحية.

- يزيد من التركيز وتنشيط المخ، ويجعلك أكثر ذكاء، ولذا عليك تناول ثمرة من الموز يوميا.

- احتواء الموز على نسبة جيدة من الألياف جعله من الفواكه المهمة لصحة الجهاز الهضمي، فتناوله يقلل من فرص الإصابة بالإسهال، أو الإمساك، ويعمل علي تنظيم الأمعاء والمعدة.

- يعد من الحيل الغذائية للأشخاص الذين يعانون من الربو فتناولها يقلل صوت الصفير الصدر لمن يعاني بالربو.

- يحتوى على مضادات الأكسدة لذا فتناوله يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

- يقوى المناعة ويقلل فرص إصابتك بالأمراض.

- تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاعه.

- زيادة تدفق الدم في الجسم، وتنشيط خلاياه.

- تقوية عضلات الجسم، والحد من التعرض للشعور بألم المفاصل.