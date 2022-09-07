لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تتفق على تقييد حركة المواطنين الروس عبر الحدود

أ.ش.أ

أعلن وزير خارجية لاتفيا إدجرز رينكيفيتش، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق ثلاثي مع ليتوانيا وإستونيا، لتقييد حركة المواطنين الروس عبر حدود البلدان الثلاثة مع روسيا وبيلاروسيا.

وأوضح رينكيفكس أن هذا التعديل في القيود يجري مناقشته بين الدول الثلاث في أعقاب لقاء لوزراء خارجية دول البلطيق في ليتوانيا، مضيفا أن الحظر حال تنفيذه سيمنع المواطنين الروس حاملي تأشيرة "شنجن" من العبور من روسيا أو بيلاروسيا إلى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وأنه ستكون هناك استثناءات لأسباب إنسانية وأسرية ولسائقي سيارات النقل والدبلوماسيين.

وقال رينكيفيتش، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "ستكون هناك فترة إبلاغ كافية قبل تطبيق القيود، وسيجري اتخاذ المزيد من القرارات خلال عشرة أيام، مضيفا أن هناك "ارتفاعا في عدد حالات دخول المواطنين الروس حاملي "شنجن" بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما بات مصدر قلق فيما يخص الأمن العام كما يمثل قضية سياسية وأخلاقية".

يشار إلى أن إستونيا حظرت في أغسطس دخول المواطنين الروس حاملي تأشيرة "شنجن" الصادرة من خلالها، كما وافق الاتحاد الأوروبي على تقليص عدد التأشيرات الجديدة المتاحة للمواطنين الروس، لكنه لم يصل إلى حد الحظر التام على السفر للاتحاد.