كيف حدد قانون المرور حارات السير ومسارات السيارات فى الطرق؟

كتب: عبد الرحمن سيد

وضعت إدارات المرور ، قواعد السير في الحارات على الطرق التى يجب أن يلتزم بها السائق للحد من وقوع الحوادث، حيث فرض قانون المرور فى مادتين مجموعة من القواعد و منها..

-مادة (25)

-على قائد المركبة أن يلزم أقصى الجانب الايمن للطريق أثناء السير وعلى الاخص فى الحالات الآتية:

-إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الأقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق

-عندما تكون الرؤية فى الطريق أمامه غير كافية

-فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمه من الاتجاه المضاد

-فى حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطى مركبته

-إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه

-مادة (26)

-إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور فى إتجاه واحد مقسماً إلى عدة مسارات بخطوط طوليه متقطعه فعلى قائد المركبة السير فى المسار الذى يشغله ولايجوز له أن يغير مساره إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المرور ، وبعد تنبيه الغير من مستعملى الطريق إلى ذلك فى الوقت المناسب وبإستعمال إشارة التنبيه والاشارة الضوئية الدالة على الانعطاف

-إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين مقسماًً إلى مسارين تفصلهما خطوط طــوليه متــصله يحــظر السيرعلى هذه الخطوط أو إجتيازها

-إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين ومقسماً إلى ثلاث مسارات يجوز لقائد المركبة إستعمال المسار الاوسط بعد أن يتأكد من خلوه من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المروروفى جميع الاحوال لا يجوز إستعمال المسار الواقع فى أقصى اليسار المخصص للإتجاه المقابل.

-إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين ومقسماً إلى أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة إستعمال أقرب المسارات إليه من المسارات الداخليه من الاتجاه المضاد بالنسبة إلى إتجاهه بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المرور وفى جميع الاحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعريض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب مع إستعمال إشارات الانعطاف.

-يحظر السير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق