كيفية تحرير محضر شرطة سليم فى 9 خطوات

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يتسال الكثير من المواطنين، حول كيفية تحرير محضر شرطة سليم ضدد من يتعدوا على حقوقهم، وفى التقرير التالى نرصد 9 خطوات تساعدك على تحرير محضر شرطة سليم.



أولا: الذهاب إلى قسم الشرطة وطلب عمل محضر ثانيا: سيقوم أمين الشرطة بسماع الواقعة التى تريد أن تحرر المحضر بشأنها لأنهم يكون لديهم محاضر مصورة مسبقا، أما اذا كان المحضر ليس من بين تلك المحاضر يقوم بإخراج ورق، ويقوم بكتابة ما تمليه عليه ومن حقك كتابة أى شىء فى المحضر وليس له الاعتراض فقط التدوين.

ثالثا: تقوم بالتوقيع على أقوالك وإذا كنت ستقدم صور مستندات سيقوم بإرفاق الصورة بالمحضر بعد الاطلاع على الأصل، ويقوم بكتابة نظر وإرفاق على الأصل، بالإضافة إلى إرفاق صور التوكيلات إن كنت تحرر المحضر بصفتك محامى (وكيل ).



رابعا: أخذ رقم المحضر والتأكد من الرقم منه خامسا: إذا كان قد تحرر المحضر داخل نقطة الشرطة سيأخذ رقم أحوال ويذهب إلى القسم، وتضطر للعودة للنقطة فى يوم آخر حتى تأخذ رقم الصادر للقسم وبعده تذهب إلى القسم لتعرف إذا كان سيأخذ رقم جنح أم لا (بحسب نوع المحضر).



سادسا: المحضر يذهب النيابة وتتابعه بالرقم فى النيابة سابعا: فى المحكمة نوعين من الجداول وهما:

- جدول الإدارى للمحاضر الإدارية (يقيد المحضر برقم إدارى إذا كان محضر تعدى بالسب والشتم والمنازعات السكنية).

- وجدول للجنح للمحاضر التى تقيد جنح (يقيد المحضر برقم جنح إذا كان المحضر جنحه ضرب أو سرقة لا يمنع قيد المحضر فى رقم الجنح من حفظه).