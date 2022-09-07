اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"كنز فى محافظتك".. تعرف على ناووس أحمس الثانى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:40 م
"كنز فى محافظتك".. تعرف على ناووس أحمس الثانى ناووس أحمس الثاني
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تعرف على قطعة اليوم:

ناووس أحمس الثاني

 
قام الملك أحمس الثاني من الأسرة السادسة والعشرين ببناء هذا الناووس في مدينة تل الربع بشرق الدلتا (منديس القديمة). وكان الناووس، الذي بلغ طوله سبعة أمتار تقريباً، يُستخدم لوضع تمثال للمعبود شو، معبود الهواء والرياح. 
 
كانت منديس موقع ميناء مشهور في مصر القديمة وأصبحت عاصمة مصر خلال عصر الأسرة التاسعة والعشرين. 
 
WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.30.03
 

 

 

وزارة السياحة والآثار

علم المصريات

نشأة علم المصريات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة