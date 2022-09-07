كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة تناقش مشروعات تخرج طلابها للفصل الصيفي.. صور

كتب محمد السيد

ناقشت كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة بمصر، مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني للفصل الصيفي، برعاية ودعم الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور نايف المطيري مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماجد وافي مدير الجامعة العربية المفتوحة المكلف بمصر، وإشراف الأستاذة الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، أمس الثلاثاء، بقاعة مسرح الجامعة.

ضمت لجنة التحكيم كلا من الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، وعلاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا، خبير الإعلام الرقمي والصحافة التلفزيونية، و خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار.

وقدم طلاب القسم مشروعين، بإشراف الكاتب الصحفي كارم محمود، هما: موقع "المصاروة" الذي يوثق لعادات وتقاليد وتراث المصريين عبر قصص الفيديو، موقع "سوكسيه" متخصص في شؤون المسرح، وفنونه المختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الزكري رئيس الجامعة العربية المفتوحة، إن كلية الإعلام دائمًا ما تستضيف صفوة الخبراء ورؤساء التحرير وتحرص علي إشراكهم في لجان تحكيم المشروعات الطلابية، ما يمنح الطلاب فرصة للاستفادة من خبراتهم الواسعة في العمل الصحفي والإعلامي.

وأكد الدكتور نايف المطيري، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن كلية الإعلام تشهد طفرة غير مسبوقة في فلسفة التدريس والتدريب العملي بالكلية، قائلاً: "هذه المشروعات هي نتاج ثمرة المهارات التي اكتسبها الطلاب علي مدار سنوات دراستهم بالكلية، مشيدًا بحرص عمادة الإعلام علي إشراك رؤساء التحرير في لجان التحكيم".

وأوضحت الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية، العميد المركزي لكليات الإعلام، أن الكلية دائمًا ما تحرص على إكساب الطلاب المعارف والمهارات العملية المرتبطة بالتحولات التكنولوجية في سوق صناعة الصحافة والإعلام الرقمي، قائلة: نستهدف متابعة كل جديد في الإعلام بغرض تأهيل طلابنا أكاديميًا ومهنيًا علي نحو يمكنهم من المنافسة في سوق العمل.

وتطرق الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، إلي مناقشة الطلاب في فلسفة صناعة القصص المختلفة، ومصادرها، وآليات تنفيذها، مشيدًا بتركيز الطلاب علي المحتوي المرئي في إنتاج الموضوعات.

وقدم علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا، خبير الإعلام الرقمي والصحافة التلفزيونية، نصائح عملية للطلاب مرتبطة بكيفية تصوير ومونتاج وتحرير القصص الصحفية المختلفة التي قدمها الطلاب، مؤكدًا أهمية التخطيط الجيد عند صناعة القصة الصحفية، قائلاً: التخطيط يضمن لك قصة متميزة تستطيع أن تنافس بها، من خلال اختيار الفكرة، وتحديد محاورها، ومصادرها المختلفة، وتنفيذها بشكل مبتكر، مشددًا علي أهمية الوعي الجيد بسمات الجمهور المستهدف للمنصة الإلكترونية.

وناقش خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، الطلاب في أفكار الموضوعات المختلفة وطرق تنفيذها، ونصحهم بالتركيز علي العمق في المعالجة الصحفية للقضايا والأحداث المختلفة، قائلاً: هذه النوعية من المعالجات هي التي تدفع القارئ للارتباط بالصحيفة أو الموقع الإلكتروني.

واختتمت فاعليات المناقشة بتكريم الدكتورة نرمين خضر لأعضاء لجنة التحكيم، وسلمتهم دروعًا تذكارية باسم الجامعة العربية المفتوحة، تقديرًا لمشاركتهم وجهدهم المبذول في تحكيم مشروعات التخرج.