كاليفورنيا تحذر 525 ألف مواطن من انقطاع الكهرباء.. وحاكم الولاية: نتجه للأسوأ

كتبت: نهال أبو السعود

ضربت موجة طقس حار منطقة غرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أدي إلى اشتعال الحرائق المدمرة وتهديدات بانقطاع التيار الكهربائي ، وتشير التوقعات إلى استمرارها لفترة أطول بسبب آثار الإعصار المتشكل على طول ساحل المحيط الهادئ في المكسيك.

وفقا لشبكة سي ان ان، قالت هيئة الأرصاد الوطنية إن ساكرامنتو عاصمة الولاية سجلت 116 درجة فهرنهايت الثلاثاء، وهو أكثر الأيام حرارة على الإطلاق كما تم تحطيم الأرقام القياسية، حيث حطمت بعض المدن الأرقام القياسية اليومية السابقة بأكثر من 10 درجات.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في تغريدة على تويتر: "نحن نتجه الآن إلى أسوأ جزء منه - خطر الانقطاع حقيقي" ، مضيفًا أن درجات الحرارة في الولاية "غير مسبوقة"، وقال إن موجة الحر ستكون الأكثر سخونة والأطول على الإطلاق في كاليفورنيا لشهر سبتمبر.

تم حث سكان كاليفورنيا منذ أيام على ضبط منظم الحرارة على 78 درجة أو أعلى - على الرغم من الحرارة - وكذلك تجنب استخدام الأجهزة الرئيسية ، وإطفاء جميع الأضواء غير الضرورية بين ساعات 4 مساءً. و 9 مساء، وأخطرت شركة الغاز والكهرباء ، أكبر مرفق في البلاد ، حوالي 525 الف مواطن للاستعداد لانقطاعات التدوير المحتملة.

وأصدر مشغل النظام المستقل في كاليفورنيا - الذي يدير معظم شبكة الكهرباء بالولاية - إنذارًا طارئًا مساء الثلاثاء ، قائلاً إن ظروف الشبكة ساءت وأن إمدادات الطاقة غير كافية لتغطية الطلب.

ومن المتوقع الآن أن تستمر الحرارة الشديدة حتى يوم الجمعة على الأقل، وتعني الظروف الحارة والجافة أيضًا أن الحرائق ستنتشر بسرعة أكبر وستشتعل بشدة وستشتعل لفترة أطول.

واندلعت عدة حرائق غابات مدمرة خلال الأسبوع الماضي ، ومات ما لا يقل عن أربعة أشخاص في حريقين في كاليفورنيا أدى أيضًا إلى حرق المنازل وآلاف الأفدنة من الأراضي.