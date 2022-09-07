قفزة فى صادرات مصر الهندسية لتسجل 2.1 مليار دولار خلال 7 أشهر

كتب إسلام سعيد

شهدت صادرات مصر الهندسية قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، بحسب ما أعلنه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وفيما يلى أبرز المعلومات عن الصادرات المصرية الهندسية فى أول 7 أشهر من 2022:

- الصادرات قفزت بنسبة 27% خلال أول 7 أشهر من 2022.

- الصادرات الهندسية حققت 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بالفترة نفسها من الفترة عام 2021.

- الصادرات الهندسية حققت ارتفاع بنسبة 24% فى شهر يوليو 2022 لتبلغ 258.7 مليون دولار.

- الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 44% و الكابلات بزيادة 64%.

- مكونات السيارات ارتفعت صادراتها بنسبة10.1% والأجهزة المنزلية ارتفعت 7%.

- صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات ارتفعت 74% والآلات والمعدات قفزت 125% والمعادن بنسبة 40%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها، كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه من بين الدول الأوروبية "المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا – التشيك – إسبانيا" وفي آسيا كلا من السعودية – الإمارات - الكويت - الأردن – لبنان وفى أفريقيا الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا.