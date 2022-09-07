فيضانات جورجيا الأمريكية تتسبب فى قطع المياه عن 8 آلاف أسرة.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

يواصل المسئولون فى جورجيا الأمريكية محاولات استعادة المياه فى أجزاء مختلفة من مقاطعة شمال غرب الولاية بعد فيضانات مفاجئة ضربت المنطقة الأحد الماضى وغمرت المبانى.

قال مسؤولو مقاطعة تشاتوجا إن المياه لـ8 آلاف أسرة فى سامرفيل ومينلو والمناطق المحيطة بها ستبقى خارج الخدمة لفترة قد تستمر إلى يومين، مشيرين إلى إن إحدى مضخات المياه كانت تعمل فى مصنع مدينة سامرفيل، لكن العمل مستمر لاستعادة اثنين آخرين مسط قلق من أن الفيضانات أتلفت المكونات الكهربائية في المصنع.



فيضانات جورجيا

وتم إخبار بعض المناطق الأخرى بغلي الماء لإزالة الشوائب المحتملة بعد توزيع المياه من قبل الوكالات الحكومية والمجموعات الخاصة، حيث وصلت ثلاث شاحنات مليئة بالمياه المعبأة وإمدادات الإغاثة إلى كنيسة شمال سامرفيل المعمدانية قبل الساعة 9 صباحًا يوم الثلاثاء.

وألغت مدارس المقاطعة الفصول الدراسية لحين عودة المياه، وكتب جاريد هوسمر، مدير مقاطعة تشاتوجا ، في رسالة إلى طلاب المنطقة وعائلاتهم: "بدون الماء، لا يمكننا غسل المراحيض، وغسل اليدين، والشرب من النوافير، أو تحضير وجبات الغداء".



جورجيا

من المقرر أن يقوم حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب بجولة فى الأضرار يوم الأربعاء فى سامرفيل بعد إعلان حالة الطوارئ فى وقت سابق فى مقاطعتى تشاتوجا وفلويد.

وتقول الأرصاد الجوية فى الولاية إن تقديرات الرإدار تشير إلى سقوط 10 إلى 12 بوصة (25 إلى 30 سم) من الأمطار فى غضون عدة ساعات، مع وجود كميات أعلى فى بعض المناطق. يقول خبراء الأرصاد إن الجو شديد الرطوبة والرياح التى دفعت بالعواصف على طول حدود أمامية ثابتة، هيأت الظروف لما أطلقوا عليه "حدثًا شاذًا"

وفقا لاسوشيتد برس، إنها المرة الثانية فى السنوات الأخيرة التى يمر فيها بعض سكان سامرفيل بدون مياه نظيفة. فى عام 2020، نصحت المدينة السكان بعدم شرب الماء، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانهم استخدامه لأشياء أخرى، بعد أن وجدت وكالة حماية البيئة الأمريكية مستويات عالية من بعض المواد الكيميائية.