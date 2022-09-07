فى موسمه اعرف فوائده.. الرمان هيقوى مناعتك ويحميك من الأمراض ومفيد لقلبك

كتبت فاطمة ياسر

الرمان يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم كالحديد ومضادات الأكسدة والألياف، وهذا يجعل تناوله مهم للصحة العامة، وخلال التقرير المنشور عبر موقعى healthline وtimesnownews سنتعرف على أبرز وأهم فوائده على الصحة العامة، ومنها:

- يحميك من السرطان، والسبب أنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الخلايا من السموم، وتقلل الإصابة بالسرطان.

- يساعد على خفض ضغط الدم، ويقلل من ارتفاع نسبته وبالتالى يحميك من أى مضاعفات صحية.

- يرجع احتواء الرمان على نسبة عالية من الألياف، إلى جعله من الفواكه المهمة للجسم، والتى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وتقلل من الإصابة بالإمساك أو الإسهال.

- الرمان مفيد لصحة القلب وتحسين صحته، والسبب مضادات الأكسدة التي من دورها القيام بخفض ضغط الدم، وتنظيم مستويات الكوليسترول.

- يعد من الفواكه المهمة لصحة الجنين، فتناوله يحمى دماغ الجنين من التعرض لأى مضعفات عند الولادة.

- الرمان من الفواكه التى تحارب الالتهابات، والسبب أنه يحتوى الخصائص المضادة للالتهابات.

- الرمان يساهم في تحسين الذاكرة، وهذا ما أكدته الدراسات والسبب مادة البوليفينول التي تنشط المخ وخلاياه وبالتالي تحسن الذاكرة.

- يعد علاجا لمرضى الأنيميا، لأنه يحتوى على نسبة عالية من الحديد، لذا فتناوله يزيد من نمو خلايا الدم الحمراء، ويمنع فقر الدم.