فى مثل هذا اليوم.. الجنايات تعاقب المتهمين بـ"أحداث شغب المعادى" بالحبس سنتين

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 4 سنوات يوم 6 سبتمبر 2018، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، تقضى بالحبس سنتين لـ 3 متهمين فى إعادة محاكمتهم فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث عنف المعادى التى وقعت فى شهر يونيو من عام 2015.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، فى القضية رقم 10866 لسنة 2015 العديد من التهم منها التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين.

عقوبة التحريض على التظاهر ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.