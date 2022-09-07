فوز فريق جامعة طنطا لكرة القدم الخماسية بالميدالية الفضية ببطولة المتميزين رياضيا

الغربية محمد طارق

فاز منتخب جامعة طنطا لكرة القدم الخماسية بالمركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة "المتميزين رياضيا" التى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بالتعاون مع جامعة طنطا بمعسكر جامعة طنطا ببلطيم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدي وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث شارك فى بطولة كرة القدم الخماسية 7 جامعات مصرية.

هنأ رئيس الجامعة الفريق المشارك بالبطولة، مشيداً بالروح البطولية والحماس الذي قدمه الطلاب خلال المباريات طوال البطولة وانتهت بفوزهم بالمركز الثاني وحصاد الميدالية الفضية، وأظهرت مواهب طلاب الجامعة وقدراتهم الإبداعية، مشيراً إلى حرص الجامعة الدائم على تشجيع الأنشطة الطلابية وتقديم كافة أوجه وأشكال الدعم للطلاب لدورها فى بناء شخصياتهم وتعزيز مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي لديهم.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد حسين عن اعتزازه بالمظهر المشرف الذي ظهرت به البطولة التي تم نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بمعسكر بلطيم، بالتعاون مع جامعة طنطا، بمشاركة 8 جامعات وهي" أسيوط، والنهضة، وجنوب الوادي، وحورس، والجامعة التكنولوجية، والسادات، ودراية، والسويس".