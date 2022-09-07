و برغم عدم صدور أية تعليقات من مسئولي مفوضية الاتحاد الأوروبي على هذا الصدد ، اشارت الفاينانشيال تايمز إلى أن توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي لدولة الأعضاء تؤكد على أن وضع هذا السقف السعري للكهرباء غير المولدة بالغاز على هذا النحو / 200 يورو لكل ميجاوات – ساعة / من شأنه عدم تخويف منتجى الطاقة من ضخ استثمارات مستقبلا فى تكنولوجيا قطاعات انتاج الطاقة غير المعتمدة على الغاز ، فضلا عن كونه يضمن تقليل النتائج السوقية التى قد تكون متوقعة الحدوث نتيجة استخدام الغاز و الطاقة " كسلاح وأداة حرب " فى اية صراعات من خلال وقف الامدادات وهو ما يضمن انسياب السلع و سلاسل الامداد تعمل بصورة طبيعية بعيدا عن أية ضغوط .

و بحسب الصحيفة البريطانية ، تعد اسعار الطاقة فى المانيا بمثابة المقياس السعري للطاقة في المنطقة الأوروبية وقد سجل سعر الميجاوات – ساعة من الكهرباء فيها ما يزيد عن 450 يورو في التعاملات الراهنة نظرا لارتفاع اسعار التوليد بالجمة للكهرباء المنتجة من المحطات التى تعمل بالغاز الذى شحت امداداته ، و فى المقابل لم تسر الامور على نحو مماثل بالنسبة للكهرباء غير المعتمدة على الغاز فى ادارة محطات توليدها و التى تعد ارخص نسبيا ، فبحسب التقارير الاوروبية فقد ارتفعت اسعار الغاز فى الاسواق الاوروبية لاكثر عن عشرة امثالها قبل عشرة اعوام و نجم عن ذلك ارتفاع جنونى فى اسعار الكهرباء المولدة من محطات تعمل بالغاز .

وتتضمن ورقة مقترحات مفوضية الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها الفاينانشيال تايمز تحديد هدف استرشادي لحكومات دول الاتحاد الاعضاء بعمل خفض بنسبة 5 فى المائة من حجم الاستهلاك فى اوقات ذروة ارتفاع اسعاره وقالت الصحيفة البريطانية ان هذا المقترح صدر بموجب توصية من رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فون ديرلين و تمت اضافته الى ورقة التوصيات المقترحة التى قالت الفاينانشيال تايمز انها اطلعت عليها أمس – الثلاثاء – و نشرت فحواها فى عددها الصادر اليوم .

وتواجه أوروبا عجزا فى الوقت الراهن فى امدادات الغاز الروسى وذلك بعد ان كانت روسيا هى المورد الاعظم للغاز الى الاسواق الاوروبية وهو ما ادى الى " اعتصار " الاقتصاد الاوروبى و معيشة مواطنيه زاد من قسوته اعلان الكريميلين أمس الأول " الاثنين " منع مرور الغاز الروسى عبر انبوب نورد ستريم – 1 الاستراتيجي الى اوروبا الى ان يتم رفع العقوبات الغربية المفروضة على موسكو .

وقالت الفاينانشيال تايمز فى تقريرها ان ورقة المقترحات الاوروبية حول تسعير الطاقة سوف تتم مناقشتها و تباحثها على المستوى الدبلوماسى فى دول الاتحاد الاوروبى السبع و العشرين غدا الخميس و ذلك استباقا لاجتماع على مستوى وزراء الطاقة لدول الاتحاد تقرر عقده يوم الجمعة القادم بمقر المفوضية فى بروكسيل .

وتجدر الاشارة الى ان اجتماع وزراء الطاقة الاوروبيين المقرر انعقاده فى بروكسيل بعد غد – الجمعة – سيكون اجتماعا طارئا بعد ان تصاعدة انتقادات حادة فى عدد من العواصم الاوروبية تستهجن ما اعتبرته " بطء مفوضية الاتحاد الاوروبى فى اتخاذ مواقف حاسمة فيما يتعلق بأزمة الطاقة الراهنة " و يقول مراقبون ان ايطاليا و اسبانيا قد طلبت حكومتهما من مسؤولى مفوضية الاتحاد الاوروبى العمل على فك الارتباط سوقيا بين الطاقة الكهربائية المتعتمدة فى انتاجها على توربينات الغاز و تلك التى تعتمد على المصادر الاخرى غير الغازية .

