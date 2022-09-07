اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية ومغبر فى الإمارات وحار بالكويت

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية ومغبر فى الإمارات وحار بالكويت درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:
 
 

السعودية:

لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

 

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاربعاء مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الكويت:

حار ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.


طقس الخليج

درجات الحرارة فى الخليج

طقس السعودية

اخبار الخليج



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة