طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية ومغبر فى الإمارات وحار بالكويت

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السعودية:

لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.



