طالبة دمياط على خطوات من المليون.. "جنى" تحقق إنجازا بالمشروع الوطنى للقراءة

دمياط - فريق المحافظات

خطوة واحدة تفصل الطالبة "جنى محمد" عن تحقيق الفوز بواحدة من أهم المسابقات الثقافية التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اقتربت صاحبة العشر أعوام خطوة جديدة من تحقيق إنجاز جديد لأبناء محافظة دمياط، وذلك بعد تأهلها لمنافسات المشروع القومى للقراءة على مستوى الجمهورية، لتسجل نفسها كأصغر منافس داخل المسابقة.

قدم موقع "اليوم السابع" لقاء مع طالبة دمياط والتى أكدت خلاله على أشياء عديدة فقالت " مشاركتى فى المشروع القومى للقراءة كان أهم قرار اتخذته، وسعيدة بما حققت حتى الآن" بهذه الطريقة عبرت طالبة دمياط عن أهمية المشروع القومى للقراءة لتستكمل الحديث قائلة: " عندما اشتركت فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة تفاجئت بشروط المسابقة والتى تلزمك بالقراءة فى سبع مجالات مختلفة وتلخيص 30 كتابا على الأقل".

واستمرت الطالبة "جنى" فى الحديث فقالت: " منذ اللحظة الأولى وانا أحاول الوصول إلى أبعد نقطة يمكننى الوصول اليها، ركزت كثيرا فى مجالات التاريخ والجغرافيا والعلوم البحثية وغيرها من المجالات الأخرى، كنت أحاول الاستمتاع أثناء القراءة من أجل التركيز على هدفي"، وعندما ناقشتنى لجنة التحكيم كنت أشعر أننى اقترب خطوة نحو الهدف، القراءة ساعدتنى فى تشكيل شخصيتى، وتمكنت من تكوين وجهة نظر فى كافة الموضوعات المطروحة".

واستكملت صاحبة العشر أعوام حديثها قائلة:"اسرتى دعمتنى كثيرا، كنت أعمل على تطوير نفسى باستمرار أبى وأمى قدما لى الدعم اللازم لهذا أنا أشعر أنهم من حققوا هذا الإنجاز".

ووجهت طالبة دمياط رسالتها قائلة: "على الجميع التحلى بالثقة، فقط حدد هدفك وأسعى لتحقيقه، أنا الآن على بعد خطوة من تحقيق الفوز بمليون جنية قيمة المركز الاول بالمسابقة، لأنى لم استسلم للخوف الذى شعرت به فى خطواتى الأولي".