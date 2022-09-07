طارق الملا: مذكرة التفاهم الثلاثية لنقل غاز شرق المتوسط لأوروبا عبر مصر خطوة مهمة

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط في استغلال احتياطيات الغاز بالمنطقة بالشكل الأمثل ، وان البنية التحتية المتميزة لمصر في مجال الغاز الطبيعى عنصر اساسى في نجاح هذا التعاون مشيراً الى أن مصر توافقت مع دول المنتدى على سرعة تحقيق الأولويات خلال الفترة المقبلة والتي تتمثل في الاستفادة من الإمكانات والطاقات الكاملة لمصانع اسالة وتصدير الغاز الطبيعى بمصر والاكتشافات الحالية بمنطقة شرق المتوسط للمساهمة في استغلال موارد المنطقة من الغاز بشكل اقتصادى ونقلها لأوروبا لتلبية جانب من الطلب .

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية وزارية بعنوان " تسريع وتيرة استغلال إمكانات الغاز الكاملة في منطقة شرق المتوسط " والتي أقامها منتدى غاز شرق المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2022 المنعقد حالياً بمدينة ميلانو الإيطالية وضمت كل من السيدة ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية والسيدة لورا لوشمان نائب أمين مساعد مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، والسيدة ألكساندرا سدوكو الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية اليونانية، والسيد جويدو بروسكو رئيس عمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية .

وأضاف الملا أن مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها لنقل غاز شرق المتوسط الى الاتحاد الاوروبى عبر مصر خطوة مهمة تمهد الطريق لمشروعات ناجحة في هذا الاطار، مؤكداً دورالاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية في تقديم الدعم للإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة لإستغلال احتياطيات غاز شرق المتوسط والمتمثل في توفير الخبرات والتكنولوجيات والتمويل.

كما تطرق الملا الى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وكبريات الطاقة العالمية في التعاون لإستغلال البنية التحتية واحتياطيات الغاز بالمنطقة مستشهداً بنجاح نموذج الشراكة مع شركة إيني الإيطالية والنجاح الذي تم تحقيقه في مشروع تنمية حقل ظهر العملاق في شرق المتوسط والذي تم وضعه على خريطة الإنتاج في وقت قياسى مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر وتحولها من مستورد إلى مُصدر للغاز وخاصة لأوروبا.