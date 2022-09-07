ضياء رشوان: لن يكون هناك تصويت على المقترحات فى الحوار الوطنى

كتب أحمد عرفة

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إن ما يحدث في كل اجتماعات مجلس الأمناء هي اجتماعات غير معلنة ولكنها مسجلة حيث تصور وتسجل كاملة بعلم كل الأعضاء لأننا نفعل شيء للتاريخ.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن كل الاجتماعات بكل ما دار فيها تنتهى دائما بتوافق أعضاء مجلس الأمناء ويغلبون المصلحة العامة في اختياراتهم حتى لو اختلفوا، لأنن التوافق هو الأصل.

وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، أن ما يسفر عنه عمل اللجان في كل القضايا لن يكون هناك تصويت عليه، حيث إن الاقتراحات داخل اللجان سيتم إرسالها لمجلس الأمناء ولن يتم التصويت عليها وسترفح لرئيس الجمهورية كل الاقتراحات الجادة التي سيقرها مجلس الأمناء الذى يعبر عن كل أطياف الحالة المصرية.

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى: لن يكون هناك تصويت فالتصويت ممنوع حتى لا يكون هناك أغلبية أو أقلية، فكل المقترحات التي لها أسانيد وحجج سيتم رفعها لرئيس الجمهورية، ومجلس الأمناء هي من سيقرر ما سيأتى من اللجان ومن سيرفع للرئيس.