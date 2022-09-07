ضياء رشوان: الحوار الوطنى يجرى أمام نظر المجتمع المصرى كله ولا يوجد شيء نخفيه

كتب أحمد عرفة

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يجرى أمام نظر المجتمع المصرى كله، ولا شيء مخفى أمام المواطن المصرى، وكل جلسات الحوار معلن بياناتها، ويعقد أحيانا مؤتمر صحفي لمجلس الأمناء وكل أعضاء مجلس الأمناء يكونون تحت نظر الإعلام.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، في تصريحات لبرنامج حديث الأخبار، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن كل وسائل الإعلام تكون موجودة في الأكاديمية الوطنية للتدريب لإجراء حوارات مع أعضاء مجلس الأمناء، وكل ما يتم اتخاذه من قرارات يتم إعلانه على الإعلام.

وتابع المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الأصل في الحوار الوطنى العلانية ولا يوجد سرية ومجلس الأمناء فقط هو من يقرر إذا كانت جلساته يتم بثها أم لا، وكل جلسات الحوار الوطنى الأصل فيها العلانية ومذاعة على كل وسائل الإعلام.