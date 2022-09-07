اليوم السابع
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ضبط 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمديرية الطب البيطرى بسوهاج

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 12:59 م
ضبط 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمديرية الطب البيطرى بسوهاج المضبوطات
سوهاج – عمرو خلف

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شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى الشبح، وبرفقته الدكتور ريمون فايز والدكتور حسام أمين بالاشتراك مع مباحث التموين ومراقبة الأغذية بالصحة حملة على الأسواق.

 

حيث تمكنت الحملة من ضبط أكثر من 2 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها فى الأسواق، وأكد مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى أن المديرية تعمل جاهدة لمنع أى محاولة غش فى اللحوم بالتعاون مع إدارة مباحث تموين سوهاج بقيادة الدكتور العقيد محمد الشريف وايهاب أحمد رئيس مكتب مراقبة الأغذية لصالح المستهلك السوهاجي.

المضبوطات (1)
المضبوطات 

سوهاج

الطب البيطرى

اللحوم

حملة

التموين



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