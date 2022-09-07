ضبط 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمديرية الطب البيطرى بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدى الشبح، وبرفقته الدكتور ريمون فايز والدكتور حسام أمين بالاشتراك مع مباحث التموين ومراقبة الأغذية بالصحة حملة على الأسواق.

حيث تمكنت الحملة من ضبط أكثر من 2 طن من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل تداولها فى الأسواق، وأكد مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى أن المديرية تعمل جاهدة لمنع أى محاولة غش فى اللحوم بالتعاون مع إدارة مباحث تموين سوهاج بقيادة الدكتور العقيد محمد الشريف وايهاب أحمد رئيس مكتب مراقبة الأغذية لصالح المستهلك السوهاجي.