ضبط شاب طعن نجل عمه بسكين في حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث، من القبض علي شاب طعن نجل عمه طعنة نافذة في البطن بمنطقة حلوان، بسبب خلافات عائلية بينهم وحرر محضر بالواقعة.

تلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من الخدمات المعينة بمستشفى حلوان العام بوصول المصاب "محمد. ع. ا" 36 سنة تباع ومقيم كفر العلو ، "مصاب بجرح نافذ بالبطن"، وتم تحويله لمستشفى القصر العينى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجره بينه وبين المدعو"عبدالرحمن. ا" 16 سنة، طالب بالصف الثانى الثانوى (نجل عم المصاب) ومقيم بنفس العنوان، وذلك بسبب خلافات عائلية سابقة بين الطرفين وسابقة تعدى المصاب على المتهم منذ شهر تقريبا ويوم الواقعة حدثت مشاده كلاميه بين الطرفين تطورت الى مشاجرة وتعدى المتهم على المصاب بسكين مطبخ محدثا اصابته.

وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية وأمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.