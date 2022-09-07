ضبط سائق أشعل النار فى عامل محطة وقود بسبب خلافات بينهما بعين شمس

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على عامل بمحطة وقود بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشادة كلامية بين (عامل بإحدى محطات الوقود - كائنة بدائرة القسم) وسائق مركبة "توك توك" (مقيم بدائرة القسم) أثناء قيام السائق بتزويد المركبة بالوقود، فقام على إثر ذلك الأخير بإلقاء زجاجة بداخلها مادة معجلة للإشتعال "سائل البنزين" تجاه العامل وإضرام النيران به.. نتج عن ذلك إصابته بحروق متفرقة.

على الفور تم الانتقال بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندى إلى محل الواقعة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.