صور.. محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلاً مدارس"

الفيوم رباب الجالى

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، معرض "أهلاً مدارس"، لبيع كافة مستلزمات المدارس، والسلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30٪، والذي تقيمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أمام مبنى جمعية الشبان المسلمين بمدينة الفيوم.

حضر الافتتاح المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والحاج مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات التموينية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ، أقسام المعرض، والتي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس من حقائب وملابس وأحذية وكراسات، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة، مع توفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

وأشار محافظ الفيوم، إلي أن معارض "أهلاً مدارس" تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، والتوسع في انتشارها، للتخفيف عن أولياء الأمور.

ووجه "الأنصاري"، مدير مديرية التموين، بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، باستمرار إقامة مثل هذه المعارض بمختلف أنحاء المحافظة، ومتابعتها بشكل مستمر، لخلق جو من التنافس الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.