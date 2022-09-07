صحة الشرقية تنظم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن خالد فوزى وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تنفيذاً لمبادرة (أيامنا أحلي)، تم تنظيم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بالمحافظة تحت شعار (حقك تنظمي).

وذلك خلال الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجارى على مرحلتين المرحلة الأولى فى الفترة من 11-15 سبتمبر الجارى بالإدارات الصحية بـ ( القنايات – مشتول السوق – العاشر من رمضان – كفر صقر – ههيا – بلبيس – أبو حماد – ديرب نجم – أولاد صقر – صان الحجر) والمرحلة الثانية فى الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجارى بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق – فاقوس – الصالحية الجديدة – الحسينية – منشأة أبو عمر – أبو كبير – منيا القمح – القرين – الإبراهيمية) وذلك من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمى الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة سوف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف الطبى على السيدات بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجاناً لجميع السيدات بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.