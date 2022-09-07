شواطئ مطروح "المالديف على أرض مصر".. أسعارها بالمجان و5 جنيهات فقط

مطروح -فريق المحافظات

تشتهر محافظة مرسى مطروح بالعديد من الشواطئ المنتشرة على سواحل المدينة، وتفتح غالبية الشواطئ بالمجان أمام جميع الزائرين والمصطافين، بدون رسوم، حيث يتوافد المصطافون على مدينة مرسى مطروح من مختلف المدن والمحافظات في الصعيد والقاهرة والدلتا .

وتتميز مطروح بطابع خاص من قبل المصطافون والقدوم للاستمتاع بالأجواء اللطيفة في مصيف مطروح من خلال شواطئها العامة اول السياحية حيث وصلت نسبة الإشغالات في الشواطئ والفنادق وارتفعت بشكل كبير لتسجل أعلى معدلاتها بنسبة 100% خلال فصل الصيف .

"شواطئ بالمجان بدون دفع رسوم دخول "

شاطئ مطروح العام

شاطئ الهناء

شاطئ الليدو

شاطئ العوام

شاطئ النخيل 1

شاطئ النخيل 2

شاطئ الباسنت

شاطئ بحيرة كليوباترا

"شواطئ بسعر رمزي 5 جنيهات رسوم دخول "

شاطئ روميل

شاطئ الابيض

شاطئ هضبة عجيبة

"شواطئ خاصة برسوم تبداء من 50 جنيها"

شاطئ الابيض

شاطئ الغزالة

شاطئ الريفيرا

شاطئ الغرام

ومما لا شك فيه أن شواطئ مرسى مطروح، تتصدر قائمة ترشيحات أفضل الشواطئ في مصر على الإطلاق، حيث تمتاز شواطئ مطروح، بأنها في روعة شواطئ جزر المالديف ومع ذلك فهي ليست شواطئ جميلة فقط، وإنما هي مقصد سياحي اقتصادي ممتاز .



الاستمتاع بالشواطئ



الشواطئ



انفوجراف عن شواطئ مطروح



شواطئ مطروح