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سقوط مدمن أثناء سرقة مروحة من داخل مسجد بحلوان

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:29 ص
سقوط مدمن أثناء سرقة مروحة من داخل مسجد بحلوان متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

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تمكن رجال المباحث، من القبض على شاب اثناء قيامه بسرقة مروحة من داخل مسجد فى حلوان، وتبين أن الشاب مدمن للمواد المخدرة وارتكب واقعة السرقة لشراء جرعة هيروين، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقي مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأهالي مفاده ضبط لص أثناء سرقة مروحة من داخل مسجد بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين قيام عاطل بسرقة مروحة من داخل مسجد، وقيامه ببيعها لعامل مقهي بمبلغ 80 جنيها، وتحفظت قوات الشرطة علي المتهم، واقتادته لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

 


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