اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:33 ص
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سقوط أمطار خفيفة على مدن محافظة الغربية ورفع حالة الطوارئ

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:32 ص
سقوط أمطار خفيفة على مدن محافظة الغربية ورفع حالة الطوارئ امطار فى الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تعرضت محافظة الغربية صباح اليوم الأربعاء لهطول أمطار خفيفة على مدن ومراكز المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على محافظات الوجه البحرى.
 
ويسود طقس معتدل في محافظة الغربية بعد سقوط الامطار، التي ادت لتجمع كميات بسيطة من المياه في الشوارع، ورفعت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أي امطار مرة أخرى والتعامل معها وايضا  متابعة غرف العمليات على مدار الساعة.
 
وتوقعت  هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.
 
كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2: 3 أمتار.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 27.
 
 
 
 
 
 
 

 


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