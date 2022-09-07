سفير مصر باحتفالية Guc: وزراء ألمان سيزورون القاهرة لعقد اتفاقيات جديدة

رسالة برلين - محمد صبحى



قال السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين، إن الجامعة الألمانية أصبحت شعلة وعلامة مميزة للعلاقات المصرية الألمانية لتعليم الشباب والدلبل على ذلك هناك زملاء من مصر وسفراء بالخارجية المصرية خريجوا الجامعة الألمانية. قال السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين، إن الجامعة الألمانية أصبحت شعلة وعلامة مميزة للعلاقات المصرية الألمانية لتعليم الشباب والدلبل على ذلك هناك زملاء من مصر وسفراء بالخارجية المصرية خريجوا الجامعة الألمانية.

وأوضح خلال احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة بمرور 20 عاما على تأسيسها و10 سنوات على افتتاح فرعها ببرلين، بحضور أكثر من 240 شخصية مصرية وألمانية، أن الرئيس السيسي زار المستشار الألماني شولتس تأكيدا على متانة العلاقات بين مصر وألمانيا، وكشف عن زيارة وزراء من ألمانيا للقاهرة لعقد المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: العلاقات التي تربط مصر بألمانيا علاق ثقافية تتمثل فى المدارس الألمانية ومئات من الدارسين المصريين يرون أن ألمانيا بلدهم بالإضافة إلى توافد السياح الألمان إلى مصر فضلا عن لعب الجامعة الألمانية بالقاهرة دورا هاما فى هذا الصدد.

ومن جانبه أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود الجامعة الألمانية وأهدافها تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن جهود الجامعة الألمانية فى مجال الأبحاث البيئية والتنمية المستدامة تتوافق مع جهود الدولة المصرية وإسهاماتها فى مؤتمر المناخ COP 27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ .

وقالت الدكورة هالة السعيد - فى كلمة لها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمناسبة احتفال الجامعة الألمانية بالقاهرة بمرور 20 عاما على تأسيسها و10 سنوات على افتتاح فرعها ببرلين - إن خريجى وطلبة الجامعة الألمانية هم مواطنين عالميين لهم أدوار فعالة ومؤثرة محليا وعالميا، داعية طلاب الجامعة لمتابعة انجازاتهم للوصول إلى حلول علمية وبحثية للمساهمة فى تنمية الاقتصاد الأفريقى.

وأشارت السعيد إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة ستبقى دوما مثالا بارزا على أهمية دور العلم فى الارتقاء وتطوير المجتمعات والأوطان، مقدمة التهنئة للجامعة الألمانية بالقاهرة في عيدها العشرين ووصولها للمركز الأول بين الجامعات العابرة للحدود، لدولة ألمانيا حيث أنها تمثل 40% من مجموع الدارسين خارج حدود المانيا وحدها، وكذلك مرور 10 سنوات على إنشاء فرع الجامعة في برلين.

وتابعت قائلة، إنها تقدم التهنئة لمصر وألمانيا على مرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية، مشيدة بدور الجامعةالألمانية لكونها مركزا رائدا للتعليم العالي الألماني والبحث العلمي في مصر والمنطقة، وأن الجامعة الألمانية تعمل على تقوية العلاقات العلمية والبحثية والتكنولوجية والاقتصادية بين البلدين، لافتة إلى أن الجامعة توفر مجتمع للمتفوقين وبيئة تفاعلية للطلاب والأكاديميين والعاملين تستخدم أحدث التقنيات في المعامل البحثية والبنية التحتية، فضلا عن توفيرها للدعم المستمر لتطوير كفاءة الأكاديميين والعاملين من خلال دورات تدريبية حيث أنهم يمثلون العامل الأساسي لنجاحها.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد بالمجمع الصناعي (GUC Industrial Park) الذي يعتبر منصة للتعاون الصناعي والبحثي بين مصر وألمانياوأفريقيا وأوروبا وتسعى الجامعة من شراكاتها المتعددة مع كبرى مصنعي الماكينات في دولة ألمانيا بإتاحة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجية العالمية للأكاديميين والباحثين والدارسين بالجامعة الألمانية، كما أشادت بمدينة الطاقة الشمسية (GUC Solar City) والتي تقدم حلول بحثية لجميع أنواع الطاقة المتجددة لخدمة المجتمعات والمدن، فضلا عن المشاركة المجتمعية والدور البارز للجامعة، سواء في مصر أو ألمانيا (ليس فقد على المستوى العلمي والمهني ولكن أيضاً على المستوى الاجتماعي.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة وفرعها ببرلين لديها سجل حافل من الانجازات العلمية والبحثية والمجتمعية على مدار 20 عاما، حيث يوجد بها حاليا نحو 12 ألف دارس، إلى جانب 20 ألف خريج من الجامعة قدموا اسهامتهم في مختلف المجالات، واستفاد منهم سوق العمل في مصر والخارج.