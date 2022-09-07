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سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-9-2022 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 10:29 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-9-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية فى البنوك العاملة فى مصر اليوم الأربعاء الموافق 7-9-2022، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.19 للشراء، 19.25جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.21جنيه للشراء، 19.27 جنيه للبيع، بينما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 19.19 جنيه للشراء، 19.26 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.19 جنيه للشراء.
  
19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.19 جنيه للشراء.
 
19.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.19 جنيه للشراء.
 
19.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.21 جنيه للشراء.
 
19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.21 جنيه للشراء.
 
19.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.24 جنيه للشراء.
 
19.27 جنيه للبيع.

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