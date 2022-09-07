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روسيا تصف رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بالمعادية للروس

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:15 م
روسيا تصف رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة بالمعادية للروس نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميتري مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، بأنها غريبة الأطوار وغير كفء ومعادية للروس، وتوقع لها مصير رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن رئيسة الوزراء البريطانية ينقصها الكفاءة وليس لديها أفكار أولية حول السياسة والتاريخ والجغرافيا، لكنها تريد هزيمة روسيا في كل شيء.

وتابع نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: تحاول رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة أن تتشبه بمارجريت تاتشر، دون أن يكون لديها 5% من قدراتها، وتتوقع أن تتغلب على أزمة الطاقة والتضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي كانت هي شخصيا سببا فيها بتدريباتها المجنونة على فرض العقوبات، سوف تتشاجر مع الجميع، وتفشل في كل شيء وتغادر مثل سلفها.


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