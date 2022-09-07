روسيا: القوات الأوكرانية تصوب نيرانها على الوحدات الأكثر هشاشة في زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

أكد ممثل الوفد الروسي في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألكسندر شيفتشينكو، أن الهجمات على محطة الطاقة النووية زابوروجيا تهدد سلامتها وأمنها البنيوي، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ممثل الوفد الروسي في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن نيران القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف الوحدات الأكثر هشاشة في محطة زابوروجيا ما قد يؤدي بصورة متعمدة إلى خلق خطر وقوع حادث إشعاعي واسع النطاق.

وتابع ممثل الوفد الروسي في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، : أما فيما يتعلق بأمن محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي ورد ذكرها اليوم، فإن التهديد الرئيسي يتمثل في القصف المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، موضحا أن الهجمات على المحطة تهدد أمنها البنيوي، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت ممثل الوفد الروسي في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن هذا القصف مستمر عمليا بشكل يومي، مؤكدا أن القوات المسلحة الأوكرانية توجه نيران القذائف إلى أكثر النقاط عرضة للخطر في المحطة، مما يؤدي عمدا إلى خطر وقوع حادث إشعاعي واسع النطاق ونوزع إحصائيات عمليات القصف هذه كوثائق رسمية للجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ونحن نحث الوفود على الاطلاع عليها.