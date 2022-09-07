اليوم السابع
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رسوب 20 ألفا و292 طالبا فى الثانوية الأزهرية 2021-2022

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:28 م
رسوب 20 ألفا و292 طالبا فى الثانوية الأزهرية 2021-2022 الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها ( ‏العلمي– الأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذا معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسى 2021/2022م‎.‎
 
وبلغ عدد الراسبين 20292 طالبا وطالبة من أصل 57645 طالبا وطالبة حضروا الامتحانات، حيث كان من يحق له دخول الدور الثانى 61280 طالبا وطالبة حضر منهم 57645، وبلغ عدد الناجحين 37353 طالب وطالبة. 
 
 
وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الثانوية للقسم العلمى 62.20%، بينما بلغت نسبة النجاح فى القسم الأدبى ‏‏66.13%، بنسبة نجاح عامة فى القسمين بلغت 64.80%، من إجمالى عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645 بينما بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالى عدد ‏المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.
 
 
وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير فى نجاح منظومة الامتحانات، كما وجه بنشر النتيجة على بوابة ‏الأزهر من خلال هذا الرابط.
 
https://natiga.azhar.eg/secondary2nd2022.html
 
 

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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية



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