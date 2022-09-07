رسائل مهمة من الرئيس السيسى بمنتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى ..إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جهود التكيف مع آثار التغير المناخي تعاني نقصا فى التمويل، موضحا أن قضية تغير المناخ فى وجدان العالم وعلى أولويات أجندة التنمية المستدامة.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى رسائل مهمة من الرئيس السيسى بمنتدى التعاون الدولى والتمويل الإنمائى..













مصر الدولة "رقم 1" فى معالجة المياه وفق معايير منظمة الصحة العالمية

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20 دولة فقط مسؤولة عن 80% من الانبعاثات وأفريقيا الأقل تسببا وأكثر المتضررين

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منتدى التعاون الدولى قوة دفع للاستعداد لقمة المناخ فى شرم الشيخ cop27

محطة "بنبان" فى أسوان واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية فى العالم

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معالجة آثار تغيّر المناخ تعانى نقص التمويل والقطاع الخاص قادر على سد الفجوة

نحتاج 800 مليار دولار سنويا حتى 2025 لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ

نحتاج رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية فى مواجهة آثار التغيرات المناخية

العاصمة الإدارية ضمن 20 مدينة ذكية تقيمها مصر لتقليل الانبعاثات الحرارية