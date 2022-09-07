اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 09:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رائد المناخ البريطانى: مصر تقود برنامجا كبيرا وخطة طموحة فى الحفاظ على البيئة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 08:40 م
رائد المناخ البريطانى: مصر تقود برنامجا كبيرا وخطة طموحة فى الحفاظ على البيئة نيجل توبينج رائد المناخ البريطانى لمؤتمر الاطراف لاتفاقية التغيرات المناخية
محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد نيجل توبينج، رائد المناخ البريطانى لمؤتمر الاطراف لاتفاقية التغيرات المناخية، أن مصر تقود برنامج كبير على مستوى القيادة والوزارات في عملية الحفاظ على البيئة وإحلال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن الدعم الدولى من المفترض أن يأتى من قبل المجتمع الدولي لتنفيذ المشروعات.
 
وأضاف نيجل توبينج رائد المناخ البريطاني، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنه على قناعة تامة بأننا سنحصل في المستقبل على صفر انبعاثات حرارية، قائلا: "هناك عملية تطوير لمواجهة التغيرات المناخية، وطموحات في مصر وخطة للطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك مشروعات تتم بصورة متسارعة من أجل الوصول إلى زيرو انبعاثات من الكربون".
 
وأشار نيجل توبينج رائد المناخ البريطاني، إلى أن مصر وبريطانيا تتبادلان المعلومات والخبرات بشأن نجاح قمة المناخ المقبلة المقرر انعقادها في شرم الشيخ، مشددا على ضرورة أن يكون هناك عملية ضبط للتعامل مع التغيرات المناخية ومساعدة كبيرة من الدول الاغنياء وهي التي يجب أن تقوم بعملية التعبئة والأموال لمواجهة تغيرات المناخ.

التغيرات المناخية

رائد المناخ البريطاني

قمة المناخ

نيجل توبينج

وزارة البيئة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

إشادة واسعة بتصريحات الرئيس السيسى حول التغيرات المناخية..باحث:الرئيس يدرك خطورتها على كوكب الأرض.. مسئول أممى: مصر بذلت جهودا كبيرة للتخلص من آثار التغير المناخى.. والهيدروجين الأخضر يعمل على إنتاج طاقة نظيفة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:53 م

محمد شردي: مصر قادت أفريقيا في عهد الرئيس السيسي لمواجهة التغيرات المناخية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:49 م

مصطفى مدبولى: مصر دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية.. نعمل على تعزيز إجراءات التعامل مع تغيرات المناخ وتحسين البنية التحتية.. ونتطلع إلى المساهمة الإيجابية فى مشروعات مواجهة تغير المناخ

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:02 م

مسئول أممى لـ"إكسترا اليوم": مصر بذلت جهودا كبيرة للتخلص من آثار التغير المناخى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:02 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة