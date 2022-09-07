رئيس جامعة أسيوط يصدر عدة قرارات لتعيينات جديدة داخل الجامعة

أسيوط-هيثم البدرى

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات نصت على تعيين الدكتور حامد عبد الحميد محمد حسانين الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة وذلك لمدة عام.

كما تضمنت القرارات قيام الدكتور هاشم محمد حامد الأستاذ بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بعمل رئيس مجلس القسم ، وذلك لمدة عام.

وشملت القرارات أيضاً تجديد تكليف الدكتور عمر سيد خليل، الاستاذ بقسم المناهج ،وطرق التدريس بكلية التربية مشرفا على مركز تطوير التعليم الجامعي، وذلك لمدة عام.

وفى نفس السياق تم تجديد تعيين الدكتور مؤمن طه حنفي أحمد المليجي الاستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة مديراً تنفيذياً للمعلومات "CIO" وذلك لمدة عام.

كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور محمد أمير فتحى الاستاذ بقسم طب الاطفال بكلية الطب مديراً لمستشفى الاطفال الجامعى وذلك لمدة عامين.