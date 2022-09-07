رئيس برلمان ليبيا يدعو أبو الغيط لدعم قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة باشاغا

كتب: أحمد جمعة

دعا رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى دعم قرار مجلس النواب بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ومساندتها لممارسة مهامها من خارج طرابلس إلى حين تحريرها من قبضة المليشيات والعصابات المسلحة.

ووجه رئيس البرلمان الليبى خطابا إلى أبو الغيط، أكد فيه على أن مجلـس النواب مارس سـلطاته وصلاحياته المنصـوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وتحت قبة المجلـس، وقرر سحب الثقة مـن حكومة الوحدة الوطنية، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح عقيلة صالح، أن قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة جاء عقب انتهاء ولايتها، مؤكدًا أن مسـاعي بعض الدول لدعم بقـائها ضـمنيا هـو دعم ومساندة للمليشيات المسلحة التي أفسدت مؤسسات الدولة وأعاقت التسوية السياسية.

وأكد المستشار عقيلة صالح في خطابه لأبو الغيط، أن حكومة الوحدة فشلت في أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية وفاعلة، تهيئ المناخ السياسي والاقتصادي والأمني، تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقـرر.

كما أكد أنها فشلت في مد جـسور الثقة بين الليبيين بين الغـرب والشـرق والجنـوب، وفشلت في توحيد مـؤسسات الدولة وعمقـت الانقسام السياسي والاجتماعي، وتحولت إلى مظلة حامية للمليشيات والعصابات المسلحة، التي تحكـم السيطرة علـى العاصمة الليبية طرابلس لتضمن لها البقاء على حساب مستقبل الليبيين.