اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:55 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء العراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة حالة الانسداد السياسي

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:31 م
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع ممثلة الأمم المتحدة حالة الانسداد السياسي رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مع الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء، حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد. 


وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه تم خلال اللقاء بحث حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي، كما تم التأكيد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية".


كما شهد اللقاء أيضا - وفقا للبيان - التباحث في تعزيز آليات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في مختلف الملفات التي تدعم الاستقرار والسلم المجتمعي.


العراق

مصطفى الكاظمى

الأوضاع فى العراق

الأمم المتحدة



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