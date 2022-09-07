خيط الجريمة.. قصة شاب قتل شقيقه الأصغر وأخطر الشرطة بالعثور عليه مذبوحا داخل غرفته

كتب سليم على

اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة"، والتى يسرد من خلالها قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز، والتعرف على مرتكب الجريمة، قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن لفترات حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهد مركز الزقازيق بالشرقية جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب على قتل شقيقه الأصغر ذبحًا داخل مسكن الأسرة في قرية النخاس التابعة لمركز الزقازيق، وأخطر الشرطة بالعثور عليه مقتولا داخل غرفته.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود إخطارا بالعثور على شاب مقتولا داخل مسكنه بقرية النخاس دائرة مركز شرطة الزقازيق، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين العثور على "كريم أ ع ف" 20 عاما داخل مسكنه جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالراقبة، وتم التحفظ على الجثمان، لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة.

فيما يجرى ضباط البحث الجنائي التحريات الأولية، وجارى سماع أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين من أقوال شقيقه أنه دخل عليه الغرفة وجده مذبوحا، فيما جارى انتداب خبراء الأدلة الجنائية لموقع البلاغ.

وتبين أن صاحب البلاغ هو المتهم بقتل شقيقه، وأنه قد أنهى حياته إثر خلافات بينهما وأبلغ الشرطة محاولًا إبعاد الشبهة عنه، قبل ضبطه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه على ذمة التحقيقات.