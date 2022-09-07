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خلى بالك وانت طالع ونازل على الطريق الأوسط فى المنيا الجديدة.. اعرف السرعات

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 02:00 ص
خلى بالك وانت طالع ونازل على الطريق الأوسط فى المنيا الجديدة.. اعرف السرعات طريق
المنيا -حسن عبد الغفار

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للحد من الحوادث وكثرة الوفيات على الطريق الأوسط بمدينة المنيا الجديدة حددت إدارة المرور السرعات على الطريق صعودا وهبوطا حيث تقرر تحديد السرعة بداية المنحنى شديد الخطورة 40 كم "للنزول فقط" وتدعيمه بمطبات صناعية لتهدئة السرعة ومواجهة ظاهرة مواكب الأفراح التى تنتج عنها إساءة استخدام الطريق، وقد تم مراقبة الطريق بمنظومة الرإدار الليلى وذلك لمراقبة السرعات الزائدة بمنطقة المنحنى أعلى نقطة بالمنحنى شديد الخطورة ويسبب عنها خسائر فى الأرواح.

 

أما السرعة المقررة للصعود، فتم تحديدها وفقا للسرعة العادية، وتهٌيب إدارة المرور بجميع المواطنين الالتزام بالسرعة المقررة للحد من الحوادث. 

 

 


ادارة المرور

الطريق الاوسط بالمنيا

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