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حكم قضائى بالحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوى لصالح المنتجة ناهد فريد شوقى

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:37 م
حكم قضائى بالحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوى لصالح المنتجة ناهد فريد شوقى أحمد الفيشاوى
كتب أحمد إسماعيل

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قررت محكمة الجيزة الابتدائية الحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوي، عن أحدث أفلامه"رهبة " الجاري تصويره، وإلزام الشركة المنتجة لهذا الفيلم - بسداد مليون و170 ألف جنيه من أجر الفيشاوى عن فيلم"الرهبة"للمنتجة ناهد فريد شوقى . 
 
وتضمنت الصيغة التنفيذية للحكم في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة إنذار يلزم الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» بسداد مليون و170 ألف جنيه لشركة ناهد فريد شوقى.
 
وحصلت المنتجة ناهد فريد شوقي على حكم نهائي بالحجز على أجر الفيشاوي، فى فيلم الرهبة الجارى تصويره حاليًا.
 
وبدأ حسين هلال المستشار القانوني للمنتجة ناهد فريد شوقي في تنفيذ إجراءات الحجز بإعلان الجهة المنتجة لفيلم «رهبة»، بالخصم من أجر الفنان أحمد الفيشاوي مبلغ مليون و170 ألف جنيهًا وتسديد هذا المبلغ لـ"ناهد فريد شوقى" في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة، وبعد حصول المنتجة ناهد فريد شوقى على حكم بالاستمرار في التنفيذ.
 
وتم إعلان الشركة المنتجة لفيلم "رهبة" بالحجز بتاريخ 30 اغسطس الماضي وإعلان أحمد الفيشاوي بالحجز على أجره لدى الشركة بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، مما يستوجب على الشركة المنتجة الامتناع عن سداد أي من دفعات اجر الفيشاوي من تاريخ اعلان الشركة بالحجز .
 
وقال محامي المنتجة ناهد فريد شوقي في بيان صحفي أن الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» في حالة اقرارها غير الحقيقة أو اخفاءها الاوراق الواجب ايداعها طبقًا لنص المادة 343 من قانون المرافعات فان الشركة المنتجة للفيلم والمحجوز تحت يدها المبلغ ستتحمل بسداد هذا المبلغ فضلاً عن التعويضات اللازمة.
 
وأضاف أن المنتجة ناهد فريد شوقي لن تتواني عن الحجز على أجر الفيشاوي عن أي عمل قد تشرع أي شركة انتاج في التعاقد مع الفيشاوي وذلك لحين استيفائها لكامل المبلغ المحكوم به.

 


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