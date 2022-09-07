حاسبات عين شمس تبدأ استقبال الطلاب الجدد للتقديم والكشف الطبى

كتب محمود راغب

بدأت اليوم تقديمات الطلاب الجدد للعام الجامعى 2022/2023 بكلية الحاسبات و المعلومات ب جامعة عين شمس وفقاً للجداول المعلنة بالكلية .

وحددت الكلية الأوراق المطلوبة فى بطاقة الترشيح، وأصل شهادة الميلاد حديثة و2 صورة منها، وبطاقة الرقم القومى و3 صورة منها، وأصل شهادة الثانوية العامة مختومة بختم النسر و2 صورة منها، وعدد 8 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعى والرقم القومى من الخلف بخط واضح.

كما تشمل الأوراق، صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر مكتوب عليها رقم تليفونه، نموذج (3،2) جند المعدل من إدارة التجنيد (للذكور) فقط، و البطاقة العسكرية (6 جند) أو ( 7 جند ) مختومة من قسم الشرطة التابع له الطالب مواليد 2004 فما قبل ذلك، والحافز الرياضى إن وجد، وشهادة تطعيم فيروس كورونا (COVID-19).

وأكدت الكلية ضرورة، أن يكون الطالب معه شهادة التطعيم قبل عمل الكشف الطبي، لافتة إلى أن الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا يجب عليها التوجه إلى أكاديمية القلب والصدر بمستشفى الدمرداش من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساء للحصول على اللقاح.