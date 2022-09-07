وذكر بيان صحفى - نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن زيارة كبير الدبلوماسيين الأوروبيين ستركز على قضايا مُلحة مثل دعم النظام متعدد الأطراف وأزمتى الغذاء والطاقة العالميتين وتعزيز التعاون من أجل إرساء السلام والأمن فى القارة السمراء.

وأضاف البيان أن الممثل السامى سيتوجه إلى موزمبيق يوم غد، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها مع الرئيس فيليب نيوسي ووزيرة الخارجية فيرونيكا ماكامو .. وعقب الاجتماع، سيعقد بوريل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزيرة الخارجية .. كذلك، سيزور بوريل مقر بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية (EUTM) في مدينة كاتيمبي وسيشارك في حفل تسليم معدات ممولة من مرفق السلام الأوروبى وأيضًا في حفل تغيير قيادة بعثة الاتحاد الأوروبي في موزمبيق.

ومن المقرر - بحسب البيان - أن يسافر بوريل إلى كينيا السبت المقبل، للقاء الرئيس الجديد وليام روتو، لعقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى تتطرق إلى سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع نيروبي.