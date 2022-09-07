اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 سبتمبر 2022 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:54 م
جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الغني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولي بجمرك مطار أسيوط برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
 
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران شركة الجزيرة اشتبه أسامة صلاح رئيس قسم تفتيش الركاب فى راكب مصري الجنسية حاول الخروج مسرعا من صالة الوصول .
 
وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي .
 
وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد همام  مأمور الفحص تحت اشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص بالاشعة  فتم تأكيد الإشتباه .
 
وبالعرض على زين العابدين مدير الوردية الأولي مدير جمرك أسيوط قام بتكليف أحمد محمد سعيد وقاسم محمد ربيع وشرين عبده لتفتيش الحقائب بحضور محمد محمد محرز رئيس قسم المكافحة وأحمد المراغي رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود ٢٤ موبايل redmi  بين طيات الملابس داخل حقائبه .
 
قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ وحرره عبدالرحمن محمد مأمور جمارك بالشئون القانونية .
 
وتم الجرد والتحريز بلجنة من محمد فرجاني وشيرين عبده وصفاء شلبي محمد فرجاني  والتثمين بمعرفة عمار أبو المكارم رئيس قسم التعريفة الجمركية .
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية الجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .
 
image_6483441 (38)
 
image_6483441 (37)
 
 

مطار اسيوط

اخبار المطار

جمارك المطار

تهريب هواتف



الموضوعات المتعلقة

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي.. صور

الأحد، 28 أغسطس 2022 07:24 م

تكريم عامل بمطار أسيوط الدولى لأمانته وإعادته مشغولات ذهبية لإحدى الراكبات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:37 م

جمارك مطار أسيوط الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 07:49 م

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب جهاز طبى وعدد من أجزاء الأجهزة المستعملة

الجمعة، 18 مارس 2022 06:43 م

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 06:42 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة