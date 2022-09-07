جامعة مصر للمعلوماتية.. مركز لبناء كوادر قادرة على دعم خطط التحول الرقمى

كتبت هند مختار

فى إطار تنفيذ رؤية الدولة لتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، فقد أصدر الرئيس القرار رقم 329 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة مصر للمعلوماتية»، ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تهدف الجامعة إلى بناء الكوادر العلمية المتميزة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على التعامل مع التطورات السريعة والهائلة في هذا المجال وإنتاج المعارف من خلال البحوث العلمية المتقدمة.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية، مركزاً رائداً في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، خاصة في ظل رؤيتها الهادفة لخلق كوادر بشرية تنافس عالمياً في تلك المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، تساهم في تخريج جيل جديد قادر على تنفيذ ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي متكامل وتعزيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تقديم خدماتها التعليمية من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين، إلى جانب إبرام شراكات تعاون مع جامعات دولية مرموقة ذات ترتيب عالمي.

وفي هذا الإطار، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو سلط الضوء على جامعة مصر للمعلوماتية والذي يمثل الجزء الرابع من سلسلة فيديوهات " الجامعات الأهلية... مستقبل بناء الإنسان".

وفي تصريحات خلال الفيديو، أوضحت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية الدكتورة ريم بهجت أهم المميزات التي تتمتع بها الجامعة ومن بينها موقعها داخل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي خُصصت للمؤسسات التابعة لوزارة الاتصالات بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت رئيسة الجامعة إلى عقد العديد من الشراكات الدولية مع الجامعات الدولية لحصول الطلبة على شهادات مزدوجة، ومن بينها شراكات مع جامعة بوردو ويست لافاييت، ومع جامعة مينيسوتا الأمريكية.

وجاء في الفيديو أن الجامعة نجحت في عامها الأول في استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس المميزين الحاصلين على درجات علمية من جامعات دولية مرموقة.

هذا وقد أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس خلال الفيديو على تقديرهم لدعم جامعة مصر للمعلوماتية لريادة الأعمال، مشيرين إلى أن الجامعة تظل رائدة على مستوى إفريقيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الفيديو آراء عدد من الطلاب بالجامعة، مؤكدين توفير إدارة الجامعة كافة التسهيلات المطلوبة على أعلى مستوى، فضلاً عن تميز تخصصاتها عن مثيلاتها من الجامعات المصرية، وهو ما يمنحهم فرص أكبر بسوق العمل، فيما أشار عدد منهم إلى أهمية وجود الجامعة في العاصمة الإدارية كونها حاضنة لأهم الشركات والمؤسسات المرتبطة بوزارة الاتصالات.

وبالإضافة لذلك، أكد عدد منهم تميز الجامعة من خلال إمكانية الحصول على شهادات مزدوجة في تخصصاتهم ودراسة مناهج مماثلة للجامعات التي تعقد جامعة مصر للمعلوماتية شراكات معها.

https://fb.watch/fo8_tbjPYc/