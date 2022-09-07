جامعة سوهاج تبدأ توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد الاثنين المقبل

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه تحدد يوم الاثنين القادم الموافق 12 سبتمبر الجارى، لبدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب والطالبات الجدد المرشحين للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف كليات الجامعة عن العام الجامعى الجديد 2022/2023.

وأوضح عبد الخالق، أن الكشوف الطبية على الطلاب الجدد ستستمر حتى يوم 29 سبتمبر الجارى، حيث يقوم الطلاب المتقدمين للكشف الطبى بإحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، وإستمارة الكشف الطبى مرفقة بصورة شخصية مختومة من شئون طلاب الكلية الخاصة بهم، بالإضافة إلى التوجه للكشف الطبى فى الموعد والمكان المحدد، وفقاً للجدول الزمنى المعلن لكل كلية، مع ضرورة ارتداء الطالب الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعى، بما يساهم فى الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين.

وأوضح رئيس الجامعة، أن يوم الإثنين 12 سبتمبر الجارى، سيتم توقيع الكشف الطبى على "طالبات" كليات الطب البيطرى، الحاسبات والمعلومات والهندسة تحدد، وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وأيضاً "طالبات" كلية الطب البشرى بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة، أما بالنسبة "للطلاب" فتم تحديد الكشف الطبى لهم يوم الثلاثاء 13 سبتمبر بنفس الأماكن السابقة، مضيفاً أن الأربعاء 14 سبتمبر تم تخصيصه "لطالبات" كليتى التربية والألسن بالإدارة الطبية بالحرم الجامعى الجديد، "وطالبات" كلية الصيدلة بالإدارة الطبية بالمقر القديم، كما سيتم توقيع الكشف الطبى أيضاً على "طلاب" كليات التربية والألسن والصيدلة فى اليوم التالى الخميس 15 من نفس الشهر بنفس الأماكن المخصصة للطالبات، موضحاً أنه تم تخصيص يوم الأحد 18 سبتمبر "لطالبات" كليتى التربية والآثار بمقر الإدارة الطبية بالحرم الجامعى الجديد، أما "طالبات" كلية العلوم بمقر الإدارة الطبية بالمقر القديم، وبالنسبة "لطلاب" كليتى التجارة والآثار تم تخصيص يوم الإثنين 19 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبى لهم بمقر الإدارة الطبية بالمقر الجديد، و"طلاب" كلية العلوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم تحديد يوم الثلاثاء 20 سبتمبر "للطالبات" بكليتى التجارة والحقوق بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وطالبات كلية التمريض ومعهد التمريض بالمقر القديم، ويليه يوم الأربعاء 21 سبتمبر "للطلبة" بنفس الأماكن، كما تم تخصيص يوم الخميس 22 سبتمبر "للطالبات" بكليتى التجارة والحقوق بالإدارة الطبية بالمقر الجديد و"طالبات" كلية التربية النوعية بالمقر القديم، أما يوم الأحد 25 سبتمبر فتم تخصيصه "لطلاب" كلية التربية النوعية لتلقى الكشف الطبى بالإدارة الطبية بالمقر القديم، و"طالبات" كليتى الآداب والزراعة بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، كما سيتم توقيع الكشف الطبى على "طلاب" كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى يوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر بالإدارة الطبية بالمقر القديم، أما "طلاب" كليتى الآداب والزراعة بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وبالنسبة "للطالبات" تم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر بنفس الأماكن.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر الجارى لإجراء الكشف الطبى للمتخلفين من طلاب كليات الجامعة القديمة بالإدارة الطبية بالمقر القديم، ويوم الخميس 29 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين من كليات الجامعة الجديدة بالإدارة الطبية بالمقر الجديد.



مواعيد الكشف



مواعيد الكشف الطبى