اليوم السابع
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الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:53 م
أكرم القصاص
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توعية 2265 سيدة فى "جلسات الدوار" ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بالفيوم

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:52 م
توعية 2265 سيدة فى "جلسات الدوار" ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بالفيوم حملات التوعية
الفيوم رباب الجالي

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نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة 63 جلسة توعوية تحت اسم "جلسات الدوار"، حيث استهدفت توعية 2265 سيدة بقرى مركزى أطسا ويوسف الصديق، بالإضافة إلى قرية الشواشنة. 
 
وأكدت ليلي طه قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن النقاش داخل الجلسات تضمن موضوعات التعريف بدور المجلس القومي للمرأة في النهوض بأوضاع المرأة المصرية والتنويه عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروع تنمية الأسرة المصرية، والتي يستهدفان تطوير الريف المصري ورفع وعي المواطن بالقضية السكانية.
 
وأشارت إلى أن الجلسات تناولت عدة موضوعات من المنظور والناحية الدينية والتشريعية: مثل القضية السكانية، والصحة والحقوق الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء، والتربية السليمة للمراهقين، ورعاية ما قبل الزواج، والأمومة الآمنة والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.
 
وتابعت مقررة المجلس القومي للمرأة ،أنه تم إلقاء الضوء على بعض الفتاوى التي تواجه كافة أشكال العنف ضده المرأة: مثل تحريم ختان الإناث باعتباره أحد أشكال العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة، ومنع زواج القاصرات لتعدد عواقبه الصحية والاجتماعية والاقتصادية واعتباره نوعا من أنواع الاتجار بالبشر، وأن الإسلام لم يسلب المرأة حرية رأيها، بل أعطاها الحق في إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها وجعل موافقتها شرطًا لصحة الزواج، وكفل حقها في التعلم والتعليم والميراث.
 
ويذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي . 

المجلس القومي للمرأة

تنمية الأسرة المصرية

الفيوم

محافظة الفيوم



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