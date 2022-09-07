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تعليم الأقصر تستعد لحملات بالمدارس لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية.. صور

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 11:03 ص
تعليم الأقصر تستعد لحملات بالمدارس لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية.. صور حملات بالمدارس لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن البدء فى إعداد خطة لتنفيذ حملة توعية بكافة المدارس بقضية التغيرات المناخية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لإستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنمية الوعى بقضية التغيرات المناخية وفى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلك القضية.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، فى بيان صحفى، أن حملات التوعية ستتم من خلال تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية والندوات للطلاب والمعلمين بجميع مدارس المديرية على ظاهرة التغيرات المناخية، وإعداد خطة لتنفيذ برامج تدريبية للكوادر التربوية البيئية والسكانية ورؤساء الأقسام ومديرى المدارس والمعلمين، حيث تتناول أسباب الظاهرة وتداعياتها وطرق مواجهتها وكيفية التكيف معها والحد من آثارها السلبية.

وأوضح الدكتور محمد السيد، أنه من المقرر تدريب عدد 150 معلما بكل إدارة تعليمية لجميع مراحل التعليم المختلفة، بواقع 1050 معلما كمرحلة ثانية، حيث يتم تدريب ما يقرب 3000 معلم من خلال تدريب الترقيات لهم بقاعات مختلفة على مستوى المديرية، بجانب الأكاديمية وبالتنسيق مع إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بالمديرية، بالإضافة إلى تدريب جميع مديرى ووكلاء المدارس فى الفترة الحالية على التغيرات المناخية، وجاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل التعليمية فى المديرية والإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات العام الدراسى الجديد.

 

تعليم الأقصر تستعد لحملات بالمدارس لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية
تعليم الأقصر تستعد لحملات بالمدارس لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية

 

دورات تدريبية لمتابعة خطة التوعية بالتغيرات المناخية
دورات تدريبية لمتابعة خطة التوعية بالتغيرات المناخية

 

لقاءات لبحث خطط التوعية بالتغيرات المناخية
لقاءات لبحث خطط التوعية بالتغيرات المناخية

 


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