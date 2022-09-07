تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

يشهد قطاع الجوازات فى وزارة الداخلية عملية تطوير وتحديث، لتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، فى إطار التحول الرقمى، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلى على المواطنين داخل مقار الجوازات.
- المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة:
قبل أن يتوجه المواطن لاستخراج جواز السفر يجب أن يكون لديه بعض الأوراق الجاهزة، أبرزها:
1- بطاقة الرقم القومى سارية.
2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.
3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.
6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.
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