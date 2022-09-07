اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 04:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 03:30 ص
تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة جواز سفر - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد قطاع الجوازات فى وزارة الداخلية عملية تطوير وتحديث، لتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، فى إطار التحول الرقمى، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلى على المواطنين داخل مقار الجوازات.

- المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة:

قبل أن يتوجه المواطن لاستخراج جواز السفر يجب أن يكون لديه بعض الأوراق الجاهزة، أبرزها:
 
1- بطاقة الرقم القومى سارية.
 
2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.
 
3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.
 
4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.
 
5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.
 
6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

جواز السفر

إجراءات استخراج جواز السفر

وزارة الداخلية

مصلحة الأحوال المدنية

اليوم السابع بلس

استخراج جواز السفر

اوراق جواز السفر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة