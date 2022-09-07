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تعرف على الرجل الأول فى بريطانيا "زوج ليز تراس"

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:00 ص
تعرف على الرجل الأول فى بريطانيا "زوج ليز تراس" ليز تراس
كتب : أحمد علوى

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بعد تسلم ليز تراس زعامة حزب المحافظين، وتكليفها رسميا بتشكيل الحكومة، اتجهت الأنظار في بريطانيا إلى شريك ثالث رئيسة للوزراء في تاريخ البلاد، زوجها هيو أوليري.

وحسب صحيفة warrington guardian فقد ولد أوليري في عام 1974، ونشأ في ليفربول، ودرس في كلية لندن للاقتصاد.

تزوج أوليري وتراس عام 2000 بعد لقاء عام 1997 في مؤتمر لحزب المحافظين. كان موعدهم الأول في حلبة للتزلج على الجليد، وانتهى بإصابة أوليري بالتواء في كاحله.

وفي عام 2002، قام بمغامرته الخاصة في السياسة، حيث ترشح عن حزب المحافظين في الانتخابات المحلية في غرينتش. وتظهر السجلات، أنه حصل على 447 صوتا، لكنه فشل في الحصول على الدعم المطلوب للتغلب على منافسيه من حزب العمال.

وتلقت صورة تراس ضربة عام 2006 بعد أن تبين أنها كانت على علاقة غرامية مع مارك فيلد، عضو البرلمان المحافظ المتزوج، وقد اعتذرت تراس في حينها، مشيرة إلى أنها ارتكبت "خطأ، وأن العلاقة العابرة انتهت".

ووقف أوليري إلى جانب زوجته، وردا على سؤال حول خيانتها، قال لصحيفة "ديلي ميل": "لا أريد التحدث عن ذلك". 

ووفقا لجيران أوليري وتراس في دائرة جنوب غربي نورفولك، يتمتع أوليري بحضور هادئ، ويرى أحيانا وهو يقوم بالاهتمام بحديقة المنزل.


ليز تراس

رجل بريطانيا الاول

الحكومة البريطانية

اخبار العالم



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