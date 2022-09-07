تعرف على البرامج الدراسية والمصروفات الخاصة بكليات جامعة أسيوط الأهلية

أسيوط- هيثم البدرى

تعتبر جامعة أسيوط الأهلية واحدة من الجامعات التى أُضيفت مؤخرًا إلى وزارة التعليم العالى، ضمن فئة الجامعات الأهلية المصرية لتحاكى هذه الفئة الجامعات العالمية، وتوفر العديد من البرامج الدراسية فى مجالات مختلفة بمصروفات سنوية أقل من الجامعات الخاصة، حيث تقيم الدولة هذه الجامعات، ويُشرف على إدارتها المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأعلن الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، عن الانتهاء من وضع مقترح لتحديد البرامج الدراسية المتاح طرحها مبدئياً لقبول الطلاب الراغبين فى الالتحاق بجامعة أسيوط الأهلية أول أكتوبر القادم 2022 حيث يتضمن المقترح 12 برنامجاً دراسياً من خلال 7 كليات هى الهندسة والعلوم التطبيقية، والصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية الطب البشرى، وطب الأسنان، وكلية الألسن واللغات التطبيقية، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وفى هذه النقاط السريعة نعرض 12 برنامجا دراسيا من خلال 7 كليات ستبدأ الجامعة الأهلية بأسيوط بهم هذا العام والمصروفات الدراسية لكل كلية وبرنامج دراسي.

1- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية ستبدأ هذا العام من خلال برنامجين دراسيين هما الهندسة الطبية الحيوية وهندسة العمارة الداخلية حيث من المتوقع أن يقبل كل برنامج 100 طالب، و تصل مصاريف الدراسة لأى منهما إلى 45 ألف جنيه

2- كلية الصيدلة والبحوث الدوائية فتقدم برنامجين هما برنامج فارما دى Pharma D، وبرنامج فارما دى (صيدلة إكلينيكية) Pharma D-Clinical Pharmacy والذى يتسع كل منهما لقبول 100 طالب وتصل مصاريف البرنامج الواحد 55 ألف جنيه.

3- كليات الطب فيتضمن المقترح بدء الدراسة ببرنامج الطب والجراحة بالساعات المعتمدة المبنى على الجدارات بكلية الطب وذلك بمصروفات تبلغ 90 ألف جنيه ويتسع ل100طالب

4- كلية طب، وجراحة فم الأسنان ويتسع ل100 طالب ، ويقدم برنامج طب وجراحة فم الأسنان بكلية طب الأسنان والمقترح أن تبلغ مصروفاته 75 ألف جنيه.

5- طرح برنامجين فى كلية الحاسبات، والذكاء الاصطناعى هما برنامج علوم الحاسب، والآخر لنظم المعلومات والذى يتيح كل منهما قبول 100 طالب وبمصروفات تبلغ 40 ألف جنيه لكل برنامج

6- كلية العلوم الإدارية والمالية برنامج نظم معلومات الأعمال، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية والذى يصل مصروفات كل برنامج 35 ألف جنيه ويتسع لقبول 100 طالب

7- كلية جديدة للألسن واللغات التطبيقية والتى تنطلق الدراسة بها أول أكتوبر وتبدأ ببرنامج اللغة الإنجليزية والذى يتسع لقبول 200 طالب وتبلغ مصروفاته 30 ألف جنيه.



رئيس الجامعة يتفقد الجامعة قبل بدء الدراسة



جامعة اسيوط الأهلية