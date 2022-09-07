تشغيل 10 محطات مياه وصرف بتكلفة 364.2 مليون جنيه بسوهاج خلال 2022

تستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، التي يتم تنفيذها داخل 181 قرية على مستوى محافظة سوهاج داخل 7 مراكز، البنية التحتية للقرى من أجل تحسين الواقع والبيئة المحيطة بالمواطنين، من خلال أعمال مشروعات محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحى التي تخدم آلاف المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

محطات مياه الشرب والصرف ومحطات المعالجة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى من أجل الاستفادة من المياه، ثم الحماية من التلوث الناجم عن تلك المياه.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات حول الـ10 محطات المختلفة التي سوف يتم التشغيل التجريبى لها خلال العام الحالي لخدمة المواطنين بتكلفه 364.2 مليون جنيه، لخدمة حوالى 11 ألف مواطن:

1 - تشغيل محطة مياه أولاد الشيخ وشبكاتها بمركز دار السلام، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، بإجمالى أطوال شبكات تبلغ 10 كيلو مترات، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه ويستفيد من تلك المحطة 25 ألف مواطن بقرى أولاد الشيخ ونجع الدير وهاشم عسيري ونجع الشيخ شاهين، ونجع المشايخ ونجع القيزان.

2- تشغيل مشروع محطة مياه ادفا بمركز سوهاج، التى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية بقيمة 50 مليون جنيه وتخدم 90 الف نسمة فى قرية ادفا ونجوعها وقرية اولاد نصير ونجوعها.

3- التشغيل التجريبى لمحطة مياه بيت علام والتى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لترا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه وتغذى 30 الف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة ويضم المشروع مأخذ المياه ووحدة التنقية الرئيسية، والتى تشمل الخزان الارضي واحواض الترسيب والترويب وعنبر الكلور والمرشحات الرملية ومبني تجفيف الحمأه ومبني توليد الكهرباء والمطرقة المائية والخط الناقل للمياه العكرة بطول 2750 متر وقطر 355 مم وخط طرد المياه بطول 50 متر وقطر 450 مم.

4- مشروع الصرف الصحى بقرية نزالى داوود والذى يخدم 6630 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار بطول 7540 مترا وخط طرد قطر 250 ملى بطول 950 مترا بتكلفة تبلغ 23.5 مليون جنيه.

5- مشروع صرف صحى الشيخ رحومة والذى يخدم 6278 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11101 متر مكعب لكل يوم وشبكة انحدار بطول 7555 متر وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4225 مترا بتكلف تبلغ 40.3 مليون جنيه.

6- مشروع صرف صحى قرية الصفيحة والذى يخدم 14400 مواطنا، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 23328 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار تبلغ اطوالها 9785 مترا، وخط الطرد بقطر 500 ملى متر بطول 6550 متر بتكلفة تبلغ 55.7 مليون جنيه.

7- مشروع صرف صحى قرية حاجر مشطا والذى يخدم 9723 مواطنا بتكلفة تبلغ 87.7 مليون جنيه، والذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 38990 متر مكعب لكل يوم وشبكات انحدار تبلغ أطوالها 9910 أمتار، وخط الطرد بقطر 700 ملى متر بطول 8000 متر.

8- مشروع صرف صحى بنى حميل بمركز البلينا والذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 220 لترا لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 20 ألف متر طولى وخطوط طرد بطول 7 آلاف متر طولى، ويخدم 41 ألف نسمة بقرية بنى حميل.

9 - مشروع صرف صحى الرياينة المعلق بمركز طما والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 120 لترا لكل ثانية وخط طرد بطول 1950 متر طولى، وشبكة انحدار بطول 3225 متر طولى، ويخدم 9 آلاف نسمة بقرية الريياينة المعلق.

10- مشروع صرف صحى رقم 3 بحى الكوثر والذى يضم محطة رفع طاقتها التصميمية 74 لترا لكل ثانية وخط طرد بطول 1258 متر طولى وشبكة انحدار بطول 6018 متر طولى، ويخدم 3 آلاف نسمة بمنطقة عرب مهدى ومساكن الأنوال الجديدة بحى الكوثر.